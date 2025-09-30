Das Nordlicht, auch bekannt als Aurora Borealis, ist am Nachthimmel in der Nähe des Großen Wolga-Leuchtturms am Ufer des Moskauer Kanals zu sehen.
Foto: Pavel Bednyakov
2/5
US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nehmen an einer Pressekonferenz im Weißen Haus teil.
Foto: Evan Vucci
3/5
Pernille Harder vom FC Bayern München bejubelt ihr Tor zum 0:1 gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal mit ihren Mitspielerinnen.
Foto: Federico Gambarini
4/5
Der italienische Außenminister Antonio Tajani (r) empfängt am Militärflughafen Ciampino verletzte und medizinisch behandlungsbedürftige Kinder aus dem Gazastreifen, bevor sie in verschiedene italienische Krankenhäuser gebracht werden.