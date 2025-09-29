DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250929-930-97799/81 / 16Pariser Laufsteg zwischen Blumen: Saint Laurent zeigt Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026Foto: Aurelien Morissard1/16Pariser Laufsteg zwischen Blumen: Saint Laurent zeigt Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026Foto: Aurelien MorissardPokalfight in Dortmund: Bayern-Star Harder trifft auf BVB-Talent van der LaanFoto: Federico Gambarini2/16Wut-Ausbruch: Zverev wirft Schläger im China-Open-Viertelfinale gegen MedwedewFoto: Andy Wong3/16Kloster Pforta: Admiral-Schmetterling sorgt für Farbtupfer bei der Weinlese in Sachsen-Anhalt.Foto: Jennifer Brückner4/16Stralsund: Ex-Kanzlerin Angela Merkel füttert Schildkröte bei Rundgang durch das MeeresmuseumFoto: Stefan Sauer5/16Vatikan: Begegnung zwischen bahrainischer Delegation und Schweizergardisten bei Papst-Besuch.Foto: Gregorio Borgia6/16Longuich/Mosel: Experten untersuchen Brücke nach Frachtschiff-KollisionFoto: Harald Tittel7/16Saarbrücken: Luftaufnahme zeigt erste Aufbauarbeiten für 3. Oktober rund um Landtag und StaatstheaterFoto: Laszlo Pinter8/16Morgens ragen Windenergieanlagen bei Jacobsdorf aus dem Nebel.Foto: Patrick Pleul9/16Ein Fahrradfahrer fährt am frühen Morgen mit Licht über einen Feldweg bei Hannover.Foto: Julian Stratenschulte10/16Ein Mann spaziert am frühen Morgen kurz vor Sonnenaufgang mit einem Hund über den Kronsberg.Foto: Julian Stratenschulte11/16Ein Hindu-Priester führt am ersten Tag des Durga-Puja-Festes am Ufer des Hooghly-Flusses in Kolkata ein Rituale durch.Foto: Bikas Das12/16Ein zerstörter Wohnblock nach einem massiven russischen Raketenangriff in Kiew.Foto: Svet Jacqueline13/16Menschen tragen einen Mann, der bei einem israelischen Luftangriff in Gaza verletzt wurde.Foto: Hasan Alzaanin14/16Team Europas Rory McIlroy halt dem Sieg im Ryder Cup auf dem auf dem Bethpage Black Golfplatz die Trophäe.Foto: Seth Wenig15/16Ein Model trägt im Rahmen der Mailänder Modewoche eine Kreation von Giorgio Armani aus der Kollektion Frühjahr/Sommer 2026.Foto: Luca Bruno16/16