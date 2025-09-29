Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250929-930-97799/8

Pariser Laufsteg zwischen Blumen: Saint Laurent zeigt Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026
Foto: Aurelien Morissard
Pariser Laufsteg zwischen Blumen: Saint Laurent zeigt Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026
Foto: Aurelien Morissard
Pokalfight in Dortmund: Bayern-Star Harder trifft auf BVB-Talent van der Laan
Foto: Federico Gambarini
Wut-Ausbruch: Zverev wirft Schläger im China-Open-Viertelfinale gegen Medwedew
Foto: Andy Wong
Kloster Pforta: Admiral-Schmetterling sorgt für Farbtupfer bei der Weinlese in Sachsen-Anhalt.
Foto: Jennifer Brückner
Stralsund: Ex-Kanzlerin Angela Merkel füttert Schildkröte bei Rundgang durch das Meeresmuseum
Foto: Stefan Sauer
Vatikan: Begegnung zwischen bahrainischer Delegation und Schweizergardisten bei Papst-Besuch.
Foto: Gregorio Borgia
Longuich/Mosel: Experten untersuchen Brücke nach Frachtschiff-Kollision
Foto: Harald Tittel
Saarbrücken: Luftaufnahme zeigt erste Aufbauarbeiten für 3. Oktober rund um Landtag und Staatstheater
Foto: Laszlo Pinter
Morgens ragen Windenergieanlagen bei Jacobsdorf aus dem Nebel.
Foto: Patrick Pleul
Ein Fahrradfahrer fährt am frühen Morgen mit Licht über einen Feldweg bei Hannover.
Foto: Julian Stratenschulte
Ein Mann spaziert am frühen Morgen kurz vor Sonnenaufgang mit einem Hund über den Kronsberg.
Foto: Julian Stratenschulte
Ein Hindu-Priester führt am ersten Tag des Durga-Puja-Festes am Ufer des Hooghly-Flusses in Kolkata ein Rituale durch.
Foto: Bikas Das
Ein zerstörter Wohnblock nach einem massiven russischen Raketenangriff in Kiew.
Foto: Svet Jacqueline
Menschen tragen einen Mann, der bei einem israelischen Luftangriff in Gaza verletzt wurde.
Foto: Hasan Alzaanin
Team Europas Rory McIlroy halt dem Sieg im Ryder Cup auf dem auf dem Bethpage Black Golfplatz die Trophäe.
Foto: Seth Wenig
Ein Model trägt im Rahmen der Mailänder Modewoche eine Kreation von Giorgio Armani aus der Kollektion Frühjahr/Sommer 2026.
Foto: Luca Bruno
