DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250929-930-97799/31 / 9Morgens ragen Windenergieanlagen bei Jacobsdorf aus dem Nebel.Foto: Patrick Pleul1/9Morgens ragen Windenergieanlagen bei Jacobsdorf aus dem Nebel.Foto: Patrick PleulEin Polizeifahrzeug versperrt die Fahrbahn der Moselbrücke bei Longuich. Dort hat ein Frachtschiff nachts die Brücke beschädigt.Foto: Harald Tittel2/9Ein Fahrradfahrer fährt am frühen Morgen mit Licht über einen Feldweg bei Hannover.Foto: Julian Stratenschulte3/9Ein Mann spaziert am frühen Morgen kurz vor Sonnenaufgang mit einem Hund über den Kronsberg.Foto: Julian Stratenschulte4/9Ein Hindu-Priester führt am ersten Tag des Durga-Puja-Festes am Ufer des Hooghly-Flusses in Kolkata ein Rituale durch.Foto: Bikas Das5/9Ein zerstörter Wohnblock nach einem massiven russischen Raketenangriff in Kiew.Foto: Svet Jacqueline6/9Menschen tragen einen Mann, der bei einem israelischen Luftangriff in Gaza verletzt wurde.Foto: Hasan Alzaanin7/9Team Europas Rory McIlroy halt dem Sieg im Ryder Cup auf dem auf dem Bethpage Black Golfplatz die Trophäe.Foto: Seth Wenig8/9Ein Model trägt im Rahmen der Mailänder Modewoche eine Kreation von Giorgio Armani aus der Kollektion Frühjahr/Sommer 2026.Foto: Luca Bruno9/9