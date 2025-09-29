Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250929-930-97799/3

1 / 9
Morgens ragen Windenergieanlagen bei Jacobsdorf aus dem Nebel.
Foto: Patrick Pleul
1/9
Morgenstimmung in Brandenburg - Wetter
Morgens ragen Windenergieanlagen bei Jacobsdorf aus dem Nebel.
Foto: Patrick Pleul
Ein Polizeifahrzeug versperrt die Fahrbahn der Moselbrücke bei Longuich. Dort hat ein Frachtschiff nachts die Brücke beschädigt.
Foto: Harald Tittel
2/9
Ein Fahrradfahrer fährt am frühen Morgen mit Licht über einen Feldweg bei Hannover.
Foto: Julian Stratenschulte
3/9
Ein Mann spaziert am frühen Morgen kurz vor Sonnenaufgang mit einem Hund über den Kronsberg.
Foto: Julian Stratenschulte
4/9
Ein Hindu-Priester führt am ersten Tag des Durga-Puja-Festes am Ufer des Hooghly-Flusses in Kolkata ein Rituale durch.
Foto: Bikas Das
5/9
Ein zerstörter Wohnblock nach einem massiven russischen Raketenangriff in Kiew.
Foto: Svet Jacqueline
6/9
Menschen tragen einen Mann, der bei einem israelischen Luftangriff in Gaza verletzt wurde.
Foto: Hasan Alzaanin
7/9
Team Europas Rory McIlroy halt dem Sieg im Ryder Cup auf dem auf dem Bethpage Black Golfplatz die Trophäe.
Foto: Seth Wenig
8/9
Ein Model trägt im Rahmen der Mailänder Modewoche eine Kreation von Giorgio Armani aus der Kollektion Frühjahr/Sommer 2026.
Foto: Luca Bruno
9/9