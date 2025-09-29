DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250929-930-97799/21 / 7Ein Fahrradfahrer fährt am frühen Morgen mit Licht über einen Feldweg bei Hannover.Foto: Julian Stratenschulte1/7Ein Fahrradfahrer fährt am frühen Morgen mit Licht über einen Feldweg bei Hannover.Foto: Julian StratenschulteEin Mann spaziert am frühen Morgen kurz vor Sonnenaufgang mit einem Hund über den Kronsberg.Foto: Julian Stratenschulte2/7Ein Hindu-Priester führt am ersten Tag des Durga-Puja-Festes am Ufer des Hooghly-Flusses in Kolkata ein Rituale durch.Foto: Bikas Das3/7Ein zerstörter Wohnblock nach einem massiven russischen Raketenangriff in Kiew.Foto: Svet Jacqueline4/7Menschen tragen einen Mann, der bei einem israelischen Luftangriff in Gaza verletzt wurde.Foto: Hasan Alzaanin5/7Team Europas Rory McIlroy halt dem Sieg im Ryder Cup auf dem auf dem Bethpage Black Golfplatz die Trophäe.Foto: Seth Wenig6/7Ein Model trägt im Rahmen der Mailänder Modewoche eine Kreation von Giorgio Armani aus der Kollektion Frühjahr/Sommer 2026.Foto: Luca Bruno7/7