Fahrradfahrer am Morgen
Ein Fahrradfahrer fährt am frühen Morgen mit Licht über einen Feldweg bei Hannover.
Foto: Julian Stratenschulte
Ein Mann spaziert am frühen Morgen kurz vor Sonnenaufgang mit einem Hund über den Kronsberg.
Foto: Julian Stratenschulte
2/7
Ein Hindu-Priester führt am ersten Tag des Durga-Puja-Festes am Ufer des Hooghly-Flusses in Kolkata ein Rituale durch.
Foto: Bikas Das
3/7
Ein zerstörter Wohnblock nach einem massiven russischen Raketenangriff in Kiew.
Foto: Svet Jacqueline
4/7
Menschen tragen einen Mann, der bei einem israelischen Luftangriff in Gaza verletzt wurde.
Foto: Hasan Alzaanin
5/7
Team Europas Rory McIlroy halt dem Sieg im Ryder Cup auf dem auf dem Bethpage Black Golfplatz die Trophäe.
Foto: Seth Wenig
6/7
Ein Model trägt im Rahmen der Mailänder Modewoche eine Kreation von Giorgio Armani aus der Kollektion Frühjahr/Sommer 2026.
Foto: Luca Bruno
7/7