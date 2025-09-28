DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250928-930-94210/61 / 14Neuer Internet-Trend: Menschen treffen sich in Hannover, einem Platz in Hannover, um Pudding mit Gabeln zu essen.Foto: Moritz Frankenberg1/14Neuer Internet-Trend: Menschen treffen sich in Hannover, einem Platz in Hannover, um Pudding mit Gabeln zu essen.Foto: Moritz FrankenbergJubelnder Sieger: Mit knappem Vorsprung wurde der CDU-Kandidat Alexander Kalouti bei den Stichwahlen nach der Kommunalwahl zum Oberbürgermeister von Dortmund gewählt.Foto: Dieter Menne2/14Gesperrter Chefcoach: Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Union Berlin), verfolgt das Spiel gegen den Hamburger SV in der Alten Försterei aus einem der Stadiontürme neben dem Gästeblock.Foto: Soeren Stache3/14Ein Michigan State Trooper steht an der McCandlish Road in der Nähe einer Kirche in Grand Blanc. Bei Schüssen in einer Kirche in den USA hat es nach Polizeiangaben mehrere Opfer gegeben.Foto: Jose Juarez4/14Erneut Weltmeister: Der Slowene Tadej Pogacar feiert seinen Sieg im Straßenrennen.Foto: Jerome Delay5/14Ein Turm aus Menschen entsteht beim »Castellers«-Tag im Rahmen des La Mercè-Festival in Barcelona.Foto: Lorena Sopêna6/14Kölns Torwart Felix Brückmann fährt auf das Eis der Lanxess Arena-Foto: Rolf Vennenbernd7/14Her mit dem Futter - Pinguine schnappen bei einer öffentlicher Fütterung nach Fisch.Foto: Andreas Arnold8/14Begeisterte Zuschauer beim Elite-Straßenrennen der Männer.Foto: Jerome Delay9/14Passagiere checken am BER selber ein, nachdem der Flughafen immer noch mit Folgen eines Cyberangriffs kämpft.Foto: Annette Riedl10/14Wo ist bloß der Ausgang aus dem Irrgarten?Foto: Sebastian Kahnert11/14Fahrgeschäfte leuchten auf dem Oktoberfest.Foto: Felix Hörhager12/14Außenminister Johann Wadephul geht nach der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York auf dem JFK-Flughafen die Gangway zum Airbus A350 der Luftwaffe für den Rückflug nach Berlin hinauf.Foto: Kay Nietfeld13/14Die Drohnenaufnahme zeigt die Huajiang Grand Canyon Bridge in der südwestchinesischen Provinz Guizhou.Foto: Ou Dongqu14/14