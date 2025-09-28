Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250928-930-94210/6

Neuer Internet-Trend: Menschen treffen sich in Hannover, einem Platz in Hannover, um Pudding mit Gabeln zu essen.
Foto: Moritz Frankenberg
Menschen treffen sich, um Pudding mit Gabeln zu essen
Foto: Moritz Frankenberg
Jubelnder Sieger: Mit knappem Vorsprung wurde der CDU-Kandidat Alexander Kalouti bei den Stichwahlen nach der Kommunalwahl zum Oberbürgermeister von Dortmund gewählt.
Foto: Dieter Menne
Gesperrter Chefcoach: Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Union Berlin), verfolgt das Spiel gegen den Hamburger SV in der Alten Försterei aus einem der Stadiontürme neben dem Gästeblock.
Foto: Soeren Stache
Ein Michigan State Trooper steht an der McCandlish Road in der Nähe einer Kirche in Grand Blanc. Bei Schüssen in einer Kirche in den USA hat es nach Polizeiangaben mehrere Opfer gegeben.
Foto: Jose Juarez
Erneut Weltmeister: Der Slowene Tadej Pogacar feiert seinen Sieg im Straßenrennen.
Foto: Jerome Delay
Ein Turm aus Menschen entsteht beim »Castellers«-Tag im Rahmen des La Mercè-Festival in Barcelona.
Foto: Lorena Sopêna
Kölns Torwart Felix Brückmann fährt auf das Eis der Lanxess Arena-
Foto: Rolf Vennenbernd
Her mit dem Futter - Pinguine schnappen bei einer öffentlicher Fütterung nach Fisch.
Foto: Andreas Arnold
Begeisterte Zuschauer beim Elite-Straßenrennen der Männer.
Foto: Jerome Delay
Passagiere checken am BER selber ein, nachdem der Flughafen immer noch mit Folgen eines Cyberangriffs kämpft.
Foto: Annette Riedl
Wo ist bloß der Ausgang aus dem Irrgarten?
Foto: Sebastian Kahnert
Fahrgeschäfte leuchten auf dem Oktoberfest.
Foto: Felix Hörhager
Außenminister Johann Wadephul geht nach der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York auf dem JFK-Flughafen die Gangway zum Airbus A350 der Luftwaffe für den Rückflug nach Berlin hinauf.
Foto: Kay Nietfeld
Die Drohnenaufnahme zeigt die Huajiang Grand Canyon Bridge in der südwestchinesischen Provinz Guizhou.
Foto: Ou Dongqu
