Erneut Weltmeister: Der Slowene Tadej Pogacar feiert seinen Sieg im Straßenrennen.Foto: Jerome Delay1/10Erneut Weltmeister: Der Slowene Tadej Pogacar feiert seinen Sieg im Straßenrennen.Foto: Jerome DelayEin Turm aus Menschen entsteht beim »Castellers«-Tag im Rahmen des La Mercè-Festival in Barcelona.Foto: Lorena Sopêna2/10Kölns Torwart Felix Brückmann fährt auf das Eis der Lanxess Arena-Foto: Rolf Vennenbernd3/10Her mit dem Futter - Pinguine schnappen bei einer öffentlicher Fütterung nach Fisch.Foto: Andreas Arnold4/10Begeisterte Zuschauer beim Elite-Straßenrennen der Männer.Foto: Jerome Delay5/10Passagiere checken am BER selber ein, nachdem der Flughafen immer noch mit Folgen eines Cyberangriffs kämpft.Foto: Annette Riedl6/10Wo ist bloß der Ausgang aus dem Irrgarten?Foto: Sebastian Kahnert7/10Fahrgeschäfte leuchten auf dem Oktoberfest.Foto: Felix Hörhager8/10Außenminister Johann Wadephul geht nach der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York auf dem JFK-Flughafen die Gangway zum Airbus A350 der Luftwaffe für den Rückflug nach Berlin hinauf.Foto: Kay Nietfeld9/10Die Drohnenaufnahme zeigt die Huajiang Grand Canyon Bridge in der südwestchinesischen Provinz Guizhou.Foto: Ou Dongqu10/10