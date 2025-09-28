Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250928-930-94210/5

Erneut Weltmeister: Der Slowene Tadej Pogacar feiert seinen Sieg im Straßenrennen.
Foto: Jerome Delay
Radsport-WM in Ruanda
Erneut Weltmeister: Der Slowene Tadej Pogacar feiert seinen Sieg im Straßenrennen.
Foto: Jerome Delay
Ein Turm aus Menschen entsteht beim »Castellers«-Tag im Rahmen des La Mercè-Festival in Barcelona.
Foto: Lorena Sopêna
Kölns Torwart Felix Brückmann fährt auf das Eis der Lanxess Arena-
Foto: Rolf Vennenbernd
Her mit dem Futter - Pinguine schnappen bei einer öffentlicher Fütterung nach Fisch.
Foto: Andreas Arnold
Begeisterte Zuschauer beim Elite-Straßenrennen der Männer.
Foto: Jerome Delay
Passagiere checken am BER selber ein, nachdem der Flughafen immer noch mit Folgen eines Cyberangriffs kämpft.
Foto: Annette Riedl
Wo ist bloß der Ausgang aus dem Irrgarten?
Foto: Sebastian Kahnert
Fahrgeschäfte leuchten auf dem Oktoberfest.
Foto: Felix Hörhager
Außenminister Johann Wadephul geht nach der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York auf dem JFK-Flughafen die Gangway zum Airbus A350 der Luftwaffe für den Rückflug nach Berlin hinauf.
Foto: Kay Nietfeld
Die Drohnenaufnahme zeigt die Huajiang Grand Canyon Bridge in der südwestchinesischen Provinz Guizhou.
Foto: Ou Dongqu
