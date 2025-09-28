DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250928-930-94210/41 / 8Kölns Torwart Felix Brückmann fährt auf das Eis der Lanxess Arena-Foto: Rolf Vennenbernd1/8Kölns Torwart Felix Brückmann fährt auf das Eis der Lanxess Arena-Foto: Rolf VennenberndHer mit dem Futter - Pinguine schnappen bei einer öffentlicher Fütterung nach Fisch.Foto: Andreas Arnold2/8Begeisterte Zuschauer beim Elite-Straßenrennen der Männer.Foto: Jerome Delay3/8Passagiere checken am BER selber ein, nachdem der Flughafen immer noch mit Folgen eines Cyberangriffs kämpft.Foto: Annette Riedl4/8Wo ist bloß der Ausgang aus dem Irrgarten?Foto: Sebastian Kahnert5/8Fahrgeschäfte leuchten auf dem Oktoberfest.Foto: Felix Hörhager6/8Außenminister Johann Wadephul geht nach der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York auf dem JFK-Flughafen die Gangway zum Airbus A350 der Luftwaffe für den Rückflug nach Berlin hinauf.Foto: Kay Nietfeld7/8Die Drohnenaufnahme zeigt die Huajiang Grand Canyon Bridge in der südwestchinesischen Provinz Guizhou.Foto: Ou Dongqu8/8