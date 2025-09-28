DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250928-930-94210/31 / 5Passagiere checken am BER selber ein, nachdem der Flughafen immer noch mit Folgen eines Cyberangriffs kämpft.Foto: Annette Riedl1/5Passagiere checken am BER selber ein, nachdem der Flughafen immer noch mit Folgen eines Cyberangriffs kämpft.Foto: Annette RiedlWo ist bloß der Ausgang aus dem Irrgarten?Foto: Sebastian Kahnert2/5Fahrgeschäfte leuchten auf dem Oktoberfest.Foto: Felix Hörhager3/5Außenminister Johann Wadephul geht nach der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York auf dem JFK-Flughafen die Gangway zum Airbus A350 der Luftwaffe für den Rückflug nach Berlin hinauf.Foto: Kay Nietfeld4/5Die Drohnenaufnahme zeigt die Huajiang Grand Canyon Bridge in der südwestchinesischen Provinz Guizhou.Foto: Ou Dongqu5/5