Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250928-930-94210/2

1 / 4
Wo ist bloß der Ausgang aus dem Irrgarten?
Foto: Sebastian Kahnert
1/4
Irrgarten Kleinwelka
Wo ist bloß der Ausgang aus dem Irrgarten?
Foto: Sebastian Kahnert
Fahrgeschäfte leuchten auf dem Oktoberfest.
Foto: Felix Hörhager
2/4
Außenminister Johann Wadephul geht nach der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York auf dem JFK-Flughafen die Gangway zum Airbus A350 der Luftwaffe für den Rückflug nach Berlin hinauf.
Foto: Kay Nietfeld
3/4
Die Drohnenaufnahme zeigt die Huajiang Grand Canyon Bridge in der südwestchinesischen Provinz Guizhou.
Foto: Ou Dongqu
4/4