Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250928-930-94210/1

1 / 3
Fahrgeschäfte leuchten auf dem Oktoberfest.
Foto: Felix Hörhager
1/3
Münchner Oktoberfest
Fahrgeschäfte leuchten auf dem Oktoberfest.
Foto: Felix Hörhager
Außenminister Johann Wadephul geht nach der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York auf dem JFK-Flughafen die Gangway zum Airbus A350 der Luftwaffe für den Rückflug nach Berlin hinauf.
Foto: Kay Nietfeld
2/3
Die Drohnenaufnahme zeigt die Huajiang Grand Canyon Bridge in der südwestchinesischen Provinz Guizhou.
Foto: Ou Dongqu
3/3