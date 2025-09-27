DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250927-930-91402/31 / 8Teilnehmer ziehen mit einer überdimensionalen Regenbogenfahne beim 4. Christopher Street Day (CSD) durch die Stadt.Foto: Danilo Dittrich1/8Teilnehmer ziehen mit einer überdimensionalen Regenbogenfahne beim 4. Christopher Street Day (CSD) durch die Stadt.Foto: Danilo DittrichMenschen versammeln sich am Neptunbrunnen zu einem Demonstrationsmarsch und einer Kundgebung für Gaza.Foto: Annette Riedl2/8Bad in der Menge: Papst Leo XIV. kommt auf den Petersplatz im Vatikan, um sich mit den Teilnehmern des Katechetenjubiläums zu treffen.Foto: Gregorio Borgia3/8Thüringen gewinnt den Bratwurst-Boxkampf.Foto: Michael Reichel4/8US-Präsident Donald Trump ballt die Faust, während er die Zuschauer beim Ryder Cup Golfturnier auf dem Bethpage Black Golfplatz in Farmingdale in den USA begrüßt.Foto: Alex Brandon5/8Besucher des Volksfests Cannstatter Wasen in Stuttgart sitzen in einem Fahrgeschäft. Der »Wasen« ist nach dem Münchner Oktoberfest das zweitgrößte Volksfest in Deutschland.Foto: Bernd Weißbrod6/8Bremens Torhüter Karl Hein kann den Treffer zum 2:0 durch Münchens Kane nicht halten.Foto: Harry Langer7/8Die neue deutsche Weinmajestät, Anna Zenz, wird von Fans gefeiert.Foto: Hannes P. Albert8/8