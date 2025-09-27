Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Christopher Street Day in Görlitz
Teilnehmer ziehen mit einer überdimensionalen Regenbogenfahne beim 4. Christopher Street Day (CSD) durch die Stadt.
Foto: Danilo Dittrich
Menschen versammeln sich am Neptunbrunnen zu einem Demonstrationsmarsch und einer Kundgebung für Gaza.
Foto: Annette Riedl
Bad in der Menge: Papst Leo XIV. kommt auf den Petersplatz im Vatikan, um sich mit den Teilnehmern des Katechetenjubiläums zu treffen.
Foto: Gregorio Borgia
Thüringen gewinnt den Bratwurst-Boxkampf.
Foto: Michael Reichel
US-Präsident Donald Trump ballt die Faust, während er die Zuschauer beim Ryder Cup Golfturnier auf dem Bethpage Black Golfplatz in Farmingdale in den USA begrüßt.
Foto: Alex Brandon
Besucher des Volksfests Cannstatter Wasen in Stuttgart sitzen in einem Fahrgeschäft. Der »Wasen« ist nach dem Münchner Oktoberfest das zweitgrößte Volksfest in Deutschland.
Foto: Bernd Weißbrod
Bremens Torhüter Karl Hein kann den Treffer zum 2:0 durch Münchens Kane nicht halten.
Foto: Harry Langer
Die neue deutsche Weinmajestät, Anna Zenz, wird von Fans gefeiert.
Foto: Hannes P. Albert
