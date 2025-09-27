Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250927-930-91402/2

1 / 5
Thüringen gewinnt den Bratwurst-Boxkampf.
Foto: Michael Reichel
1/5
Boxkampf im Bratwurststreit
Thüringen gewinnt den Bratwurst-Boxkampf.
Foto: Michael Reichel
US-Präsident Donald Trump ballt die Faust, während er die Zuschauer beim Ryder Cup Golfturnier auf dem Bethpage Black Golfplatz in Farmingdale in den USA begrüßt.
Foto: Alex Brandon
2/5
Besucher des Volksfests Cannstatter Wasen in Stuttgart sitzen in einem Fahrgeschäft. Der »Wasen« ist nach dem Münchner Oktoberfest das zweitgrößte Volksfest in Deutschland.
Foto: Bernd Weißbrod
3/5
Bremens Torhüter Karl Hein kann den Treffer zum 2:0 durch Münchens Kane nicht halten.
Foto: Harry Langer
4/5
Die neue deutsche Weinmajestät, Anna Zenz, wird von Fans gefeiert.
Foto: Hannes P. Albert
5/5