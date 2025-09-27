DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250927-930-91402/11 / 4US-Präsident Donald Trump ballt die Faust, während er die Zuschauer beim Ryder Cup Golfturnier auf dem Bethpage Black Golfplatz in Farmingdale in den USA begrüßt.Foto: Alex Brandon1/4US-Präsident Donald Trump ballt die Faust, während er die Zuschauer beim Ryder Cup Golfturnier auf dem Bethpage Black Golfplatz in Farmingdale in den USA begrüßt.Foto: Alex BrandonBesucher des Volksfests Cannstatter Wasen in Stuttgart sitzen in einem Fahrgeschäft. Der »Wasen« ist nach dem Münchner Oktoberfest das zweitgrößte Volksfest in Deutschland.Foto: Bernd Weißbrod2/4Bremens Torhüter Karl Hein kann den Treffer zum 2:0 durch Münchens Kane nicht halten.Foto: Harry Langer3/4Die neue deutsche Weinmajestät, Anna Zenz, wird von Fans gefeiert.Foto: Hannes P. Albert4/4