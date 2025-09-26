Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250926-930-86722/5

1 / 10
Drohnen im Visier: Bei der Bundeswehrübung »Red Storm Bravo« in Hamburg zeigt ein Soldat eine Waffe zur Drohnenabwehr.
Foto: Marcus Golejewski
1/10
Bundeswehr Großübung »Red Storm Bravo«
Drohnen im Visier: Bei der Bundeswehrübung »Red Storm Bravo« in Hamburg zeigt ein Soldat eine Waffe zur Drohnenabwehr.
Foto: Marcus Golejewski
Trauben der Sorte Traminer werden bei der Weinlese in Sachsen geerntet.
Foto: Robert Michael
2/10
Ein Hubschrauber der südkoreanischen Marine wirft während einer Übung vor der südkoreanischen Küste bei Busan einen Torpedo ab.
Foto: Ahn Young-joon
3/10
Düstere Kulisse: Dunkle Wolken ziehen über das Schweriner Schloss.
Foto: Daniel Bockwoldt
4/10
Aktivisten besetzen einen Kohlebagger im Tagebau Hambach. Sie fürchten, dass der Konzern RWE einen Teil vom Hambacher Forst für einen Yachthafen roden lässt.
Foto: Henning Kaiser
5/10
Es wird nicht nur gefeiert: Am Rande des Oktoberfestes wird am Jahrestag an das rechtsextreme Attentat auf das Oktoberfest vor 45 Jahren erinnert. Bei dem Bombenanschlag wurden damals 13 Menschen getötet und über 200 verletzt.
Foto: Felix Hörhager
6/10
Grüner Rauch: Französische Bauern demonstrieren vor dem Schloss von Versailles gegen das geplante Handelsabkommen zwischen der EU den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten.
Foto: Michel Euler
7/10
Nach einer Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Daaden in Rheinland-Pfalz ist das Gebäude komplett eingestürzt. Mehrere Personen wurden verletzt.
Foto: Thomas Frey
8/10
Spieler des VfB Stuttgart jubeln über den Treffer zum 1:0 gegen Celta Vigo in der Europa League.
Foto: Bernd Weißbrod
9/10
Pro-iranische Hisbollah-Anhänger auf kleinen Booten paradieren in der Nähe des libanesischen Taubenfelsens während einer Veranstaltung zum ersten Jahrestag der Tötung von Parteichef Hassan Nasrallah.
Foto: Marwan Naamani
10/10