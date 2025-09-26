Es wird nicht nur gefeiert: Am Rande des Oktoberfestes wird am Jahrestag an das rechtsextreme Attentat auf das Oktoberfest vor 45 Jahren erinnert. Bei dem Bombenanschlag wurden damals 13 Menschen getötet und über 200 verletzt.
Foto: Felix Hörhager
2/7
Grüner Rauch: Französische Bauern demonstrieren vor dem Schloss von Versailles gegen das geplante Handelsabkommen zwischen der EU den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten.
Foto: Michel Euler
3/7
Nach einer Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Daaden in Rheinland-Pfalz ist das Gebäude komplett eingestürzt. Mehrere Personen wurden verletzt.
Foto: Thomas Frey
4/7
Spieler des VfB Stuttgart jubeln über den Treffer zum 1:0 gegen Celta Vigo in der Europa League.
Foto: Bernd Weißbrod
5/7
Pro-iranische Hisbollah-Anhänger auf kleinen Booten paradieren in der Nähe des libanesischen Taubenfelsens während einer Veranstaltung zum ersten Jahrestag der Tötung von Parteichef Hassan Nasrallah.
Foto: Marwan Naamani
6/7
Eine Kolonne der Bundeswehr ist in der Nacht mit rund 70 Fahrzeugen im Rahmen der Übung »Red Storm Bravo« im Hamburger Stadtgebiet unterwegs.