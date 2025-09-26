Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250926-930-86722/1

Johann Wadephul (l) steht am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung mit Mitarbeitern im Hauptquartier der Vereinten Nationen zusammen.
Foto: Kay Nietfeld
Generaldebatte der UN-Vollversammlung
Spieler des VfB Stuttgart jubeln über den Treffer zum 1:0 gegen Celta Vigo in der Europa League.
Foto: Bernd Weißbrod
Pro-iranische Hisbollah-Anhänger auf kleinen Booten paradieren in der Nähe des libanesischen Taubenfelsens während einer Veranstaltung zum ersten Jahrestag der Tötung von Parteichef Hassan Nasrallah.
Foto: Marwan Naamani
Eine Kolonne der Bundeswehr ist in der Nacht mit rund 70 Fahrzeugen im Rahmen der Übung »Red Storm Bravo« im Hamburger Stadtgebiet unterwegs.
Foto: Marcus Golejewski
