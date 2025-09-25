DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250925-930-81288/51 / 10König Willem-Alexander (l) zu Gast in Münster – Begegnung mit Steinmeier am Schloss Wilkinghege.Foto: Rolf Vennenbernd1/10König Willem-Alexander (l) zu Gast in Münster – Begegnung mit Steinmeier am Schloss Wilkinghege.Foto: Rolf VennenberndFünf Jahre Haft für Sarkozy: Urteil in Libyen-Prozess in ParisFoto: Christophe Ena2/10Die Firma Helsing präsentiert im bayerischen Tussenhausen dieses Konzept für ein unbemanntes Kampfflugzeug, das mit KI gesteuert wird.Foto: Peter Kneffel3/10Bundeswehrsoldaten sind bei der Großübung »Red Storm Bravo« mit dem Aufbau eines Checkpoints im Hamburger Hafen beschäftigt.Foto: Bodo Marks4/10Es wird Regen geben! Jugendliche halten Schirme bei Regenwetter in Dresden.Foto: Robert Michael5/10Für Bäume einfach umwerfend: Taifun »Ragasa« hat in Hongkong in einer Wohnsiedlung gewütet und ein Baum ist umgestürzt.Foto: Vernon Yuen6/10Bei der Nato-Übung »Neptun Strike 25« in der Nordsee vor Norwegen wird ein Kampfflugzeug auf dem US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford in Position gebracht.Foto: Federico Gambarini7/10Farbenprächtig leuchtet der Sonnenuntergang hinter einem Waldgebiet im östlichen Brandenburg.Foto: Patrick Pleul8/10Magellan-Pinguine waten während einer Auswilderung in Uruguay ins Meer, nachdem sie einen Rehabilitationsprozess durchlaufen haben.Foto: Matilde Campodonico9/10Spieler von Freiburg feiern den Treffer zum 2:0 gegen den FC Basel während der Europa League.Foto: Tom Weller10/10