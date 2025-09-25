Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

König Willem-Alexander (l) zu Gast in Münster – Begegnung mit Steinmeier am Schloss Wilkinghege.
Foto: Rolf Vennenbernd
König Willem-Alexander besucht Münster
Fünf Jahre Haft für Sarkozy: Urteil in Libyen-Prozess in Paris
Foto: Christophe Ena
Die Firma Helsing präsentiert im bayerischen Tussenhausen dieses Konzept für ein unbemanntes Kampfflugzeug, das mit KI gesteuert wird.
Foto: Peter Kneffel
Bundeswehrsoldaten sind bei der Großübung »Red Storm Bravo« mit dem Aufbau eines Checkpoints im Hamburger Hafen beschäftigt.
Foto: Bodo Marks
Es wird Regen geben! Jugendliche halten Schirme bei Regenwetter in Dresden.
Foto: Robert Michael
Für Bäume einfach umwerfend: Taifun »Ragasa« hat in Hongkong in einer Wohnsiedlung gewütet und ein Baum ist umgestürzt.
Foto: Vernon Yuen
Bei der Nato-Übung »Neptun Strike 25« in der Nordsee vor Norwegen wird ein Kampfflugzeug auf dem US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford in Position gebracht.
Foto: Federico Gambarini
Farbenprächtig leuchtet der Sonnenuntergang hinter einem Waldgebiet im östlichen Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul
Magellan-Pinguine waten während einer Auswilderung in Uruguay ins Meer, nachdem sie einen Rehabilitationsprozess durchlaufen haben.
Foto: Matilde Campodonico
Spieler von Freiburg feiern den Treffer zum 2:0 gegen den FC Basel während der Europa League.
Foto: Tom Weller
