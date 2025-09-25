DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250925-930-81288/41 / 8Die Firma Helsing präsentiert im bayerischen Tussenhausen dieses Konzept für ein unbemanntes Kampfflugzeug, das mit KI gesteuert wird.Foto: Peter Kneffel1/8Die Firma Helsing präsentiert im bayerischen Tussenhausen dieses Konzept für ein unbemanntes Kampfflugzeug, das mit KI gesteuert wird.Foto: Peter KneffelBundeswehrsoldaten sind bei der Großübung »Red Storm Bravo« mit dem Aufbau eines Checkpoints im Hamburger Hafen beschäftigt.Foto: Bodo Marks2/8Es wird Regen geben! Jugendliche halten Schirme bei Regenwetter in Dresden.Foto: Robert Michael3/8Für Bäume einfach umwerfend: Taifun »Ragasa« hat in Hongkong in einer Wohnsiedlung gewütet und ein Baum ist umgestürzt.Foto: Vernon Yuen4/8Bei der Nato-Übung »Neptun Strike 25« in der Nordsee vor Norwegen wird ein Kampfflugzeug auf dem US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford in Position gebracht.Foto: Federico Gambarini5/8Farbenprächtig leuchtet der Sonnenuntergang hinter einem Waldgebiet im östlichen Brandenburg.Foto: Patrick Pleul6/8Magellan-Pinguine waten während einer Auswilderung in Uruguay ins Meer, nachdem sie einen Rehabilitationsprozess durchlaufen haben.Foto: Matilde Campodonico7/8Spieler von Freiburg feiern den Treffer zum 2:0 gegen den FC Basel während der Europa League.Foto: Tom Weller8/8