DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250925-930-81288/2

Für Bäume einfach umwerfend: Taifun »Ragasa« hat in Hongkong in einer Wohnsiedlung gewütet und ein Baum ist umgestürzt.
Foto: Vernon Yuen
Nach Taifun »Ragasa«
Für Bäume einfach umwerfend: Taifun »Ragasa« hat in Hongkong in einer Wohnsiedlung gewütet und ein Baum ist umgestürzt.
Foto: Vernon Yuen
Bei der Nato-Übung »Neptun Strike 25« in der Nordsee vor Norwegen wird ein Kampfflugzeug auf dem US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford in Position gebracht.
Foto: Federico Gambarini
Farbenprächtig leuchtet der Sonnenuntergang hinter einem Waldgebiet im östlichen Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul
Magellan-Pinguine waten während einer Auswilderung in Uruguay ins Meer, nachdem sie einen Rehabilitationsprozess durchlaufen haben.
Foto: Matilde Campodonico
Spieler von Freiburg feiern den Treffer zum 2:0 gegen den FC Basel während der Europa League.
Foto: Tom Weller
