Für Bäume einfach umwerfend: Taifun »Ragasa« hat in Hongkong in einer Wohnsiedlung gewütet und ein Baum ist umgestürzt.Foto: Vernon Yuen

Bei der Nato-Übung »Neptun Strike 25« in der Nordsee vor Norwegen wird ein Kampfflugzeug auf dem US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford in Position gebracht.Foto: Federico Gambarini

Farbenprächtig leuchtet der Sonnenuntergang hinter einem Waldgebiet im östlichen Brandenburg.Foto: Patrick Pleul

Magellan-Pinguine waten während einer Auswilderung in Uruguay ins Meer, nachdem sie einen Rehabilitationsprozess durchlaufen haben.Foto: Matilde Campodonico

Spieler von Freiburg feiern den Treffer zum 2:0 gegen den FC Basel während der Europa League.Foto: Tom Weller