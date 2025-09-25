Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Farbenprächtig leuchtet der Sonnenuntergang hinter einem Waldgebiet im östlichen Brandenburg.
Foto: Patrick Pleul
Sonnenuntergang in Brandenburg
Magellan-Pinguine waten während einer Auswilderung in Uruguay ins Meer, nachdem sie einen Rehabilitationsprozess durchlaufen haben.
Foto: Matilde Campodonico
Spieler von Freiburg feiern den Treffer zum 2:0 gegen den FC Basel während der Europa League.
Foto: Tom Weller
