Auftritt der »colles de castellers« (Menschenpyramiden-Gruppe) während des traditionellen Festes von La Merce in Barcelona.
Foto: Lorena Sopêna
Ordentlich für Stimmung sorgen diese weiblichen Fans bei der Rad-WM in Ruanda.
Foto: Jerome Delay
Feuer und Flamme: Spanische Feuerwehrleute demonstrieren für besseren Arbeitsbedingungen. In Spanien gab es in den letzten Wochen verheerende Waldbrände, bei denen mindestens ein Feuerwehrmann ums Leben kam.
Foto: Claudia Alba
Wird Moldau vor die Hunde gehen? Ein Teilnehmer trägt bei der Kundgebung einer russlandfreundlichen Gruppierung in Chisinau einen Hund. Am 28. September wird in Moldau ein neues Parlament gewählt. Die proeuropäische Präsidentin warnt vor einer Einmischung Russlands.
Foto: Vadim Ghirda
Einsatzkräfte sichern im niedersächsischen Gyhum Spuren am Tatort, nachdem ein 34-Jähriger dort seine Lebenspartnerin getötet haben soll.
Foto: Sina Schuldt
Taifun »Ragasa« sorgt auch in Hongkong für schwere Schäden.
Foto: Chan Long Hei
Der Weg ist weg. In Bangkok ist eine Straße eingestürzt und dieser Pickup steht deshalb plötzlich an einem Abgrund.
Foto: Sakchai Lalit
Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in der Nähe des Wadi Gaza.
Foto: Abdel Kareem Hana
Die Polizei räumt eine Straßensperre, die von Demonstranten errichtet wurde, die gegen die Kürzung der Treibstoffsubventionen durch Präsident Noboa in Ecuador protestieren.
Foto: Dolores Ochoa
Ein Protestkunstwerk auf der National Mall in der Nähe des Kapitols in Washington stellt US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein dar.