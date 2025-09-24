DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250924-930-77218/31 / 7Wird Moldau vor die Hunde gehen? Ein Teilnehmer trägt bei der Kundgebung einer russlandfreundlichen Gruppierung in Chisinau einen Hund. Am 28. September wird in Moldau ein neues Parlament gewählt. Die proeuropäische Präsidentin warnt vor einer Einmischung Russlands.Foto: Vadim Ghirda1/7Wird Moldau vor die Hunde gehen? Ein Teilnehmer trägt bei der Kundgebung einer russlandfreundlichen Gruppierung in Chisinau einen Hund. Am 28. September wird in Moldau ein neues Parlament gewählt. Die proeuropäische Präsidentin warnt vor einer Einmischung Russlands.Foto: Vadim GhirdaEinsatzkräfte sichern im niedersächsischen Gyhum Spuren am Tatort, nachdem ein 34-Jähriger dort seine Lebenspartnerin getötet haben soll.Foto: Sina Schuldt2/7Taifun »Ragasa« sorgt auch in Hongkong für schwere Schäden.Foto: Chan Long Hei3/7Der Weg ist weg. In Bangkok ist eine Straße eingestürzt und dieser Pickup steht deshalb plötzlich an einem Abgrund.Foto: Sakchai Lalit4/7Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in der Nähe des Wadi Gaza.Foto: Abdel Kareem Hana5/7Die Polizei räumt eine Straßensperre, die von Demonstranten errichtet wurde, die gegen die Kürzung der Treibstoffsubventionen durch Präsident Noboa in Ecuador protestieren.Foto: Dolores Ochoa6/7Ein Protestkunstwerk auf der National Mall in der Nähe des Kapitols in Washington stellt US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein dar.Foto: J. Scott Applewhite7/7