DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250924-930-77218/21 / 5Taifun »Ragasa« sorgt auch in Hongkong für schwere Schäden.Foto: Chan Long Hei1/5Taifun »Ragasa« sorgt auch in Hongkong für schwere Schäden.Foto: Chan Long HeiDer Weg ist weg. In Bangkok ist eine Straße eingestürzt und dieser Pickup steht deshalb plötzlich an einem Abgrund.Foto: Sakchai Lalit2/5Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in der Nähe des Wadi Gaza.Foto: Abdel Kareem Hana3/5Die Polizei räumt eine Straßensperre, die von Demonstranten errichtet wurde, die gegen die Kürzung der Treibstoffsubventionen durch Präsident Noboa in Ecuador protestieren.Foto: Dolores Ochoa4/5Ein Protestkunstwerk auf der National Mall in der Nähe des Kapitols in Washington stellt US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein dar.Foto: J. Scott Applewhite5/5