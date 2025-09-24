Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Taifun »Ragasa« sorgt auch in Hongkong für schwere Schäden.
Foto: Chan Long Hei
Der Weg ist weg. In Bangkok ist eine Straße eingestürzt und dieser Pickup steht deshalb plötzlich an einem Abgrund.
Foto: Sakchai Lalit
Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in der Nähe des Wadi Gaza.
Foto: Abdel Kareem Hana
Die Polizei räumt eine Straßensperre, die von Demonstranten errichtet wurde, die gegen die Kürzung der Treibstoffsubventionen durch Präsident Noboa in Ecuador protestieren.
Foto: Dolores Ochoa
Ein Protestkunstwerk auf der National Mall in der Nähe des Kapitols in Washington stellt US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein dar.
Foto: J. Scott Applewhite
