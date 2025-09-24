DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250924-930-77218/11 / 3Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in der Nähe des Wadi Gaza.Foto: Abdel Kareem Hana1/3Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in der Nähe des Wadi Gaza.Foto: Abdel Kareem HanaDie Polizei räumt eine Straßensperre, die von Demonstranten errichtet wurde, die gegen die Kürzung der Treibstoffsubventionen durch Präsident Noboa in Ecuador protestieren.Foto: Dolores Ochoa2/3Ein Protestkunstwerk auf der National Mall in der Nähe des Kapitols in Washington stellt US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein dar.Foto: J. Scott Applewhite3/3