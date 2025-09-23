Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250923-930-72417/7

Ein Rettungsschwimmer benutzt ein Fernglas, während er am Strand von Palma auf Mallorca patrouilliert.
Foto: Clara Margais
Rettungsschwimmer streiken auf Mallorca
Europas Rory McIlroy aus Nordirland wirft Bälle in die Luft während einer Übungsrunde für das Ryder Cup Golfturnier in Farmingdale.
Foto: Matt Slocum
US-Präsident Donald Trump spricht bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.
Foto: Richard Drew
Taifun »Ragasa« verhindert, dass die Fischer in der südchinesischen Provinz Guangdong aufs Meer fahren. Auch diese Boote bleiben im sicheren Hafen.
Foto: Deng Hua
Es geht um die Wurst. Ein Jurymitglied nimmt an der traditionellen Wurstprüfung auf dem Oktoberfest teil.
Foto: Peter Kneffel
Bitte mal Führerschein und Fahrzeugschein zeigen. Ein Polizeiboot der Wasserschutzpolizei Duisburg liegt bei der Kontrolle von Binnenschiffen seitlich an einem Tankschiff auf dem Rhein.
Foto: Christoph Reichwein
Roter Teppich für alle! Kirsti geht auf einem roten Teppich auf einer Treppe am Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt.
Foto: Sebastian Gollnow
Bäume im Nebel: Dichte Nebelschwaden ziehen bei Sonnenaufgang durch die Leinemasch in der Region Hannover.
Foto: Julian Stratenschulte
Zweistaatenlösung im Nahen Osten: Die Bundesregierung will dem Kurs europäischer Partner zum jetzigen Zeitpunkt nicht folgen.
Foto: Kay Nietfeld
Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an.
Foto: Kay Nietfeld
Ballon d'Or 2025 für Barcelonas Bonmatí.
Foto: Thibault Camus
Ballon d'Or 2025 für PSGs Ousmane Dembélé.
Foto: Thibault Camus
Leuchten für Gaza: Menschen fordern das Ende des Krieges im Nahen Osten.
Foto: Andrea Alfano
