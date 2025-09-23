DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250923-930-72417/61 / 10Taifun »Ragasa« verhindert, dass die Fischer in der südchinesischen Provinz Guangdong aufs Meer fahren. Auch diese Boote bleiben im sicheren Hafen.Foto: Deng Hua1/10Taifun »Ragasa« verhindert, dass die Fischer in der südchinesischen Provinz Guangdong aufs Meer fahren. Auch diese Boote bleiben im sicheren Hafen.Foto: Deng HuaEs geht um die Wurst. Ein Jurymitglied nimmt an der traditionellen Wurstprüfung auf dem Oktoberfest teil.Foto: Peter Kneffel2/10Bitte mal Führerschein und Fahrzeugschein zeigen. Ein Polizeiboot der Wasserschutzpolizei Duisburg liegt bei der Kontrolle von Binnenschiffen seitlich an einem Tankschiff auf dem Rhein.Foto: Christoph Reichwein3/10Roter Teppich für alle! Kirsti geht auf einem roten Teppich auf einer Treppe am Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt.Foto: Sebastian Gollnow4/10Bäume im Nebel: Dichte Nebelschwaden ziehen bei Sonnenaufgang durch die Leinemasch in der Region Hannover.Foto: Julian Stratenschulte5/10Zweistaatenlösung im Nahen Osten: Die Bundesregierung will dem Kurs europäischer Partner zum jetzigen Zeitpunkt nicht folgen.Foto: Kay Nietfeld6/10Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an.Foto: Kay Nietfeld7/10Ballon d'Or 2025 für Barcelonas Bonmatí.Foto: Thibault Camus8/10Ballon d'Or 2025 für PSGs Ousmane Dembélé.Foto: Thibault Camus9/10Leuchten für Gaza: Menschen fordern das Ende des Krieges im Nahen Osten.Foto: Andrea Alfano10/10