Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250923-930-72417/5

1 / 9
Es geht um die Wurst. Ein Jurymitglied nimmt an der traditionellen Wurstprüfung auf dem Oktoberfest teil.
Foto: Peter Kneffel
1/9
Fortsetzung 190. Oktoberfest - Wurstprüfungskommission
Es geht um die Wurst. Ein Jurymitglied nimmt an der traditionellen Wurstprüfung auf dem Oktoberfest teil.
Foto: Peter Kneffel
Bitte mal Führerschein und Fahrzeugschein zeigen. Ein Polizeiboot der Wasserschutzpolizei Duisburg liegt bei der Kontrolle von Binnenschiffen seitlich an einem Tankschiff auf dem Rhein.
Foto: Christoph Reichwein
2/9
Roter Teppich für alle! Kirsti geht auf einem roten Teppich auf einer Treppe am Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt.
Foto: Sebastian Gollnow
3/9
Bäume im Nebel: Dichte Nebelschwaden ziehen bei Sonnenaufgang durch die Leinemasch in der Region Hannover.
Foto: Julian Stratenschulte
4/9
Zweistaatenlösung im Nahen Osten: Die Bundesregierung will dem Kurs europäischer Partner zum jetzigen Zeitpunkt nicht folgen.
Foto: Kay Nietfeld
5/9
Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an.
Foto: Kay Nietfeld
6/9
Ballon d'Or 2025 für Barcelonas Bonmatí.
Foto: Thibault Camus
7/9
Ballon d'Or 2025 für PSGs Ousmane Dembélé.
Foto: Thibault Camus
8/9
Leuchten für Gaza: Menschen fordern das Ende des Krieges im Nahen Osten.
Foto: Andrea Alfano
9/9