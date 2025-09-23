Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250923-930-72417/4

1 / 7
Roter Teppich für alle! Kirsti geht auf einem roten Teppich auf einer Treppe am Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt.
Foto: Sebastian Gollnow
1/7
Sonne in Berlin
Roter Teppich für alle! Kirsti geht auf einem roten Teppich auf einer Treppe am Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt.
Foto: Sebastian Gollnow
Bäume im Nebel: Dichte Nebelschwaden ziehen bei Sonnenaufgang durch die Leinemasch in der Region Hannover.
Foto: Julian Stratenschulte
2/7
Zweistaatenlösung im Nahen Osten: Die Bundesregierung will dem Kurs europäischer Partner zum jetzigen Zeitpunkt nicht folgen.
Foto: Kay Nietfeld
3/7
Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an.
Foto: Kay Nietfeld
4/7
Ballon d'Or 2025 für Barcelonas Bonmatí.
Foto: Thibault Camus
5/7
Ballon d'Or 2025 für PSGs Ousmane Dembélé.
Foto: Thibault Camus
6/7
Leuchten für Gaza: Menschen fordern das Ende des Krieges im Nahen Osten.
Foto: Andrea Alfano
7/7