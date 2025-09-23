DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250923-930-72417/41 / 7Roter Teppich für alle! Kirsti geht auf einem roten Teppich auf einer Treppe am Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt.Foto: Sebastian Gollnow1/7Roter Teppich für alle! Kirsti geht auf einem roten Teppich auf einer Treppe am Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt.Foto: Sebastian GollnowBäume im Nebel: Dichte Nebelschwaden ziehen bei Sonnenaufgang durch die Leinemasch in der Region Hannover.Foto: Julian Stratenschulte2/7Zweistaatenlösung im Nahen Osten: Die Bundesregierung will dem Kurs europäischer Partner zum jetzigen Zeitpunkt nicht folgen.Foto: Kay Nietfeld3/7Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an.Foto: Kay Nietfeld4/7Ballon d'Or 2025 für Barcelonas Bonmatí.Foto: Thibault Camus5/7Ballon d'Or 2025 für PSGs Ousmane Dembélé.Foto: Thibault Camus6/7Leuchten für Gaza: Menschen fordern das Ende des Krieges im Nahen Osten.Foto: Andrea Alfano7/7