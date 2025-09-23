DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250923-930-72417/31 / 6Bäume im Nebel: Dichte Nebelschwaden ziehen bei Sonnenaufgang durch die Leinemasch in der Region Hannover.Foto: Julian Stratenschulte1/6Bäume im Nebel: Dichte Nebelschwaden ziehen bei Sonnenaufgang durch die Leinemasch in der Region Hannover.Foto: Julian StratenschulteZweistaatenlösung im Nahen Osten: Die Bundesregierung will dem Kurs europäischer Partner zum jetzigen Zeitpunkt nicht folgen.Foto: Kay Nietfeld2/6Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an.Foto: Kay Nietfeld3/6Ballon d'Or 2025 für Barcelonas Bonmatí.Foto: Thibault Camus4/6Ballon d'Or 2025 für PSGs Ousmane Dembélé.Foto: Thibault Camus5/6Leuchten für Gaza: Menschen fordern das Ende des Krieges im Nahen Osten.Foto: Andrea Alfano6/6