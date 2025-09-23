Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Multicolor-Laufstegkunst: Die London Fashion Week ist da.
Foto: Lounis Tiar
London Fashion Week
Zweistaatenlösung im Nahen Osten: Die Bundesregierung will dem Kurs europäischer Partner zum jetzigen Zeitpunkt nicht folgen.
Foto: Kay Nietfeld
Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an.
Foto: Kay Nietfeld
Ballon d'Or 2025 für Barcelonas Bonmatí.
Foto: Thibault Camus
Ballon d'Or 2025 für PSGs Ousmane Dembélé.
Foto: Thibault Camus
Großeinsatz in Krefeld
Foto: Christoph Reichwein
Unruhen bei Protesten in Italien.
Foto: Marco Ottico
Leuchten für Gaza: Menschen fordern das Ende des Krieges im Nahen Osten.
Foto: Andrea Alfano
Die Detroit Lions lassen sich nicht aufhalten.
Foto: Nick Wass
Sonnenuntergang auf Mallorca
Foto: Clara Margais
