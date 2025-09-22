DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250922-930-68122/31 / 11Wer hat sie erfunden? Duisburg beansprucht die Currywurst für sichFoto: Rolf Vennenbernd1/11Wer hat sie erfunden? Duisburg beansprucht die Currywurst für sichFoto: Rolf VennenberndDie erste Frau an der Spitze der BahnFoto: Andreas Gora2/11Kirks Witwe an Trumps Brust: Trauerfeier für den erschossenen Aktivisten Charlie Kirk.Foto: John Locher3/11Erika Kirk weint um ihren erschossenen Mann Charlie Kirk.Foto: Julia Demaree Nikhinson4/11Gegen Amnestie: Brasilianer protestieren gegen eine Begnadigung Bolsonaros.Foto: Silvia Izquierdo5/11Lob für Alcaraz: Der Weltranglistenerste verschafft dem Team Europa Luft mit seinem Sieg.Foto: Jeff Chiu6/11Zurück in die Kindheit: Riesiger Lego-Wettbewerb zieht durch Paris.Foto: Guillaume Baptiste7/11Silbermedaille für DeutschlandFoto: Stefan Lafrentz8/11Im Gespräch: US-Präsident Trump unterhält sich mit Elon Musk während der Trauerfeier für Kirk.Foto: Ross D. Franklin9/11Vor der UN-Generaldebatte wollen weitere westliche Staaten einen palästinensischen Staat anerkennen.Foto: Christophe Ena10/11Starker WM-Test für Deutschlands Handballerinnen.Foto: Marco Wolf11/11