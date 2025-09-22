Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Neue Bahn-Strategie wird vorgestellt
Die erste Frau an der Spitze der Bahn
Foto: Andreas Gora
Kirks Witwe an Trumps Brust: Trauerfeier für den erschossenen Aktivisten Charlie Kirk.
Foto: John Locher
Erika Kirk weint um ihren erschossenen Mann Charlie Kirk.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
Gegen Amnestie: Brasilianer protestieren gegen eine Begnadigung Bolsonaros.
Foto: Silvia Izquierdo
Lob für Alcaraz: Der Weltranglistenerste verschafft dem Team Europa Luft mit seinem Sieg.
Foto: Jeff Chiu
Zurück in die Kindheit: Riesiger Lego-Wettbewerb zieht durch Paris.
Foto: Guillaume Baptiste
Silbermedaille für Deutschland
Foto: Stefan Lafrentz
Im Gespräch: US-Präsident Trump unterhält sich mit Elon Musk während der Trauerfeier für Kirk.
Foto: Ross D. Franklin
Vor der UN-Generaldebatte wollen weitere westliche Staaten einen palästinensischen Staat anerkennen.
Foto: Christophe Ena
Starker WM-Test für Deutschlands Handballerinnen.
Foto: Marco Wolf
