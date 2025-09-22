DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250922-930-68122/11 / 9Kirks Witwe an Trumps Brust: Trauerfeier für den erschossenen Aktivisten Charlie Kirk.Foto: John Locher1/9Kirks Witwe an Trumps Brust: Trauerfeier für den erschossenen Aktivisten Charlie Kirk.Foto: John LocherErika Kirk weint um ihren erschossenen Mann Charlie Kirk.Foto: Julia Demaree Nikhinson2/9Gegen Amnestie: Brasilianer protestieren gegen eine Begnadigung Bolsonaros.Foto: Silvia Izquierdo3/9Lob für Alcaraz: Der Weltranglistenerste verschafft dem Team Europa Luft mit seinem Sieg.Foto: Jeff Chiu4/9Zurück in die Kindheit: Riesiger Lego-Wettbewerb zieht durch Paris.Foto: Guillaume Baptiste5/9Silbermedaille für DeutschlandFoto: Stefan Lafrentz6/9Im Gespräch: US-Präsident Trump unterhält sich mit Elon Musk während der Trauerfeier für Kirk.Foto: Ross D. Franklin7/9Vor der UN-Generaldebatte wollen weitere westliche Staaten einen palästinensischen Staat anerkennen.Foto: Christophe Ena8/9Starker WM-Test für Deutschlands Handballerinnen.Foto: Marco Wolf9/9