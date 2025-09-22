Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250922-930-68122/1

1 / 9
Kirks Witwe an Trumps Brust: Trauerfeier für den erschossenen Aktivisten Charlie Kirk.
Foto: John Locher
1/9
Gedenken für rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk
Kirks Witwe an Trumps Brust: Trauerfeier für den erschossenen Aktivisten Charlie Kirk.
Foto: John Locher
Erika Kirk weint um ihren erschossenen Mann Charlie Kirk.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
2/9
Gegen Amnestie: Brasilianer protestieren gegen eine Begnadigung Bolsonaros.
Foto: Silvia Izquierdo
3/9
Lob für Alcaraz: Der Weltranglistenerste verschafft dem Team Europa Luft mit seinem Sieg.
Foto: Jeff Chiu
4/9
Zurück in die Kindheit: Riesiger Lego-Wettbewerb zieht durch Paris.
Foto: Guillaume Baptiste
5/9
Silbermedaille für Deutschland
Foto: Stefan Lafrentz
6/9
Im Gespräch: US-Präsident Trump unterhält sich mit Elon Musk während der Trauerfeier für Kirk.
Foto: Ross D. Franklin
7/9
Vor der UN-Generaldebatte wollen weitere westliche Staaten einen palästinensischen Staat anerkennen.
Foto: Christophe Ena
8/9
Starker WM-Test für Deutschlands Handballerinnen.
Foto: Marco Wolf
9/9