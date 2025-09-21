Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Selfie im Festzelt: Kanzler Merz besucht mit Kabinettsmitgliedern das Oktoberfest
Foto: Peter Kneffel
Hunde im Becker - Saisonende im Freibad
Foto: Philipp von Ditfurth
Regen bei Leichtathletik-WM
Foto: David J. Phillip
Letzter Sommertag
Foto: Thomas Warnack
Im Ziel - Rosemary Wanjiru gewinnt Berlin Marathon
Foto: Andreas Gora
Israelische Panzer nahe des Gazastreifens
Foto: Ohad Zwigenberg
Morgennebel am letzten Sommertag
Foto: Thomas Warnack
Der letzte Sommertag
Foto: Thomas Warnack
Zehnkampf-Action in Tokio: Neugebauer wirft im Diskus.
Foto: Michael Kappeler
Washington, D.C.: Trump spricht vor Abreise aus dem Weißen Haus zu Reportern
Foto: Julia Demaree Nikhinson
Kolumbien: Buckelwal-Spektakel in Bahía Málaga – Giganten brechen vor der Pazifikküste aus dem Wasser
Foto: Santiago Saldarriaga
München: Wiesn-Glanz bei Nacht – Das Riesenrad leuchtet vor dem Tower auf der Theresienwiese
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
Moskau: Triumph für Vietnam – Duc Phuc gewinnt internationalen Intervision Song Contest.
Foto: Alexander Zemlianichenko
