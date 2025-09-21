DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250921-930-64311/51 / 13Selfie im Festzelt: Kanzler Merz besucht mit Kabinettsmitgliedern das OktoberfestFoto: Peter Kneffel1/13Selfie im Festzelt: Kanzler Merz besucht mit Kabinettsmitgliedern das OktoberfestFoto: Peter KneffelHunde im Becker - Saisonende im FreibadFoto: Philipp von Ditfurth2/13Regen bei Leichtathletik-WMFoto: David J. Phillip3/13Letzter SommertagFoto: Thomas Warnack4/13Im Ziel - Rosemary Wanjiru gewinnt Berlin MarathonFoto: Andreas Gora5/13Israelische Panzer nahe des GazastreifensFoto: Ohad Zwigenberg6/13Morgennebel am letzten SommertagFoto: Thomas Warnack7/13Der letzte SommertagFoto: Thomas Warnack8/13Zehnkampf-Action in Tokio: Neugebauer wirft im Diskus.Foto: Michael Kappeler9/13Washington, D.C.: Trump spricht vor Abreise aus dem Weißen Haus zu ReporternFoto: Julia Demaree Nikhinson10/13Kolumbien: Buckelwal-Spektakel in Bahía Málaga – Giganten brechen vor der Pazifikküste aus dem WasserFoto: Santiago Saldarriaga11/13München: Wiesn-Glanz bei Nacht – Das Riesenrad leuchtet vor dem Tower auf der TheresienwieseFoto: Karl-Josef Hildenbrand12/13Moskau: Triumph für Vietnam – Duc Phuc gewinnt internationalen Intervision Song Contest.Foto: Alexander Zemlianichenko13/13