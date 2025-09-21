DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250921-930-64311/41 / 12Hunde im Becker - Saisonende im FreibadFoto: Philipp von Ditfurth1/12Hunde im Becker - Saisonende im FreibadFoto: Philipp von DitfurthRegen bei Leichtathletik-WMFoto: David J. Phillip2/12Letzter SommertagFoto: Thomas Warnack3/12Im Ziel - Rosemary Wanjiru gewinnt Berlin MarathonFoto: Andreas Gora4/12Israelische Panzer nahe des GazastreifensFoto: Ohad Zwigenberg5/12Morgennebel am letzten SommertagFoto: Thomas Warnack6/12Der letzte SommertagFoto: Thomas Warnack7/12Zehnkampf-Action in Tokio: Neugebauer wirft im Diskus.Foto: Michael Kappeler8/12Washington, D.C.: Trump spricht vor Abreise aus dem Weißen Haus zu ReporternFoto: Julia Demaree Nikhinson9/12Kolumbien: Buckelwal-Spektakel in Bahía Málaga – Giganten brechen vor der Pazifikküste aus dem WasserFoto: Santiago Saldarriaga10/12München: Wiesn-Glanz bei Nacht – Das Riesenrad leuchtet vor dem Tower auf der TheresienwieseFoto: Karl-Josef Hildenbrand11/12Moskau: Triumph für Vietnam – Duc Phuc gewinnt internationalen Intervision Song Contest.Foto: Alexander Zemlianichenko12/12