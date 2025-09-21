Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Im Ziel - Rosemary Wanjiru gewinnt Berlin Marathon
Foto: Andreas Gora
51. Berlin Marathon
Im Ziel - Rosemary Wanjiru gewinnt Berlin Marathon
Foto: Andreas Gora
Israelische Panzer nahe des Gazastreifens
Foto: Ohad Zwigenberg
2/9
Morgennebel am letzten Sommertag
Foto: Thomas Warnack
3/9
Der letzte Sommertag
Foto: Thomas Warnack
4/9
Zehnkampf-Action in Tokio: Neugebauer wirft im Diskus.
Foto: Michael Kappeler
5/9
Washington, D.C.: Trump spricht vor Abreise aus dem Weißen Haus zu Reportern
Foto: Julia Demaree Nikhinson
6/9
Kolumbien: Buckelwal-Spektakel in Bahía Málaga – Giganten brechen vor der Pazifikküste aus dem Wasser
Foto: Santiago Saldarriaga
7/9
München: Wiesn-Glanz bei Nacht – Das Riesenrad leuchtet vor dem Tower auf der Theresienwiese
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
8/9
Moskau: Triumph für Vietnam – Duc Phuc gewinnt internationalen Intervision Song Contest.
Foto: Alexander Zemlianichenko
9/9