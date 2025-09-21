Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250921-930-64311/2

1 / 6
Der letzte Sommertag
Foto: Thomas Warnack
1/6
Wetter in Baden-Württemberg
Der letzte Sommertag
Foto: Thomas Warnack
Zehnkampf-Action in Tokio: Neugebauer wirft im Diskus.
Foto: Michael Kappeler
2/6
Washington, D.C.: Trump spricht vor Abreise aus dem Weißen Haus zu Reportern
Foto: Julia Demaree Nikhinson
3/6
Kolumbien: Buckelwal-Spektakel in Bahía Málaga – Giganten brechen vor der Pazifikküste aus dem Wasser
Foto: Santiago Saldarriaga
4/6
München: Wiesn-Glanz bei Nacht – Das Riesenrad leuchtet vor dem Tower auf der Theresienwiese
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
5/6
Moskau: Triumph für Vietnam – Duc Phuc gewinnt internationalen Intervision Song Contest.
Foto: Alexander Zemlianichenko
6/6