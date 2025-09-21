DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250921-930-64311/21 / 6Der letzte SommertagFoto: Thomas Warnack1/6Der letzte SommertagFoto: Thomas WarnackZehnkampf-Action in Tokio: Neugebauer wirft im Diskus.Foto: Michael Kappeler2/6Washington, D.C.: Trump spricht vor Abreise aus dem Weißen Haus zu ReporternFoto: Julia Demaree Nikhinson3/6Kolumbien: Buckelwal-Spektakel in Bahía Málaga – Giganten brechen vor der Pazifikküste aus dem WasserFoto: Santiago Saldarriaga4/6München: Wiesn-Glanz bei Nacht – Das Riesenrad leuchtet vor dem Tower auf der TheresienwieseFoto: Karl-Josef Hildenbrand5/6Moskau: Triumph für Vietnam – Duc Phuc gewinnt internationalen Intervision Song Contest.Foto: Alexander Zemlianichenko6/6