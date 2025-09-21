Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250921-930-64311/1

1 / 5
Zehnkampf-Action in Tokio: Neugebauer wirft im Diskus.
Foto: Michael Kappeler
1/5
Leichtathletik: Weltmeisterschaft
Zehnkampf-Action in Tokio: Neugebauer wirft im Diskus.
Foto: Michael Kappeler
Washington, D.C.: Trump spricht vor Abreise aus dem Weißen Haus zu Reportern
Foto: Julia Demaree Nikhinson
2/5
Kolumbien: Buckelwal-Spektakel in Bahía Málaga – Giganten brechen vor der Pazifikküste aus dem Wasser
Foto: Santiago Saldarriaga
3/5
München: Wiesn-Glanz bei Nacht – Das Riesenrad leuchtet vor dem Tower auf der Theresienwiese
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
4/5
Moskau: Triumph für Vietnam – Duc Phuc gewinnt internationalen Intervision Song Contest.
Foto: Alexander Zemlianichenko
5/5