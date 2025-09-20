Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Zwei Elfer zum Dreierpack: Harry Kane schlägt wieder zu
Foto: Uwe Anspach
TSG 1899 Hoffenheim - Bayern München
Foto: Uwe Anspach
Proteste gegen Hoffenheim-Berater Wittmann gehen weiter
Foto: Uwe Anspach
Luisa Neubauer spricht beim bundesweiten Klimastreik in Potsdam
Foto: Soeren Stache
Kunstinstallation im Olivenhain
Foto: Álex Cámara
Mode im Kontrollraum
Foto: Jeff Moore
Start Oktoberfest
Foto: Peter Kneffel
Warten auf den Start des Oktoberfestes
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
Foto: Peter Kneffel
Militärschläge in Stadt Gaza
Foto: Leo Correa
