Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250920-930-61661/5

1 / 8
Zwei Elfer zum Dreierpack: Harry Kane schlägt wieder zu
Foto: Uwe Anspach
1/8
TSG 1899 Hoffenheim - Bayern München
Zwei Elfer zum Dreierpack: Harry Kane schlägt wieder zu
Foto: Uwe Anspach
Luisa Neubauer spricht beim bundesweiten Klimastreik in Potsdam
Foto: Soeren Stache
2/8
Kunstinstallation im Olivenhain
Foto: Álex Cámara
3/8
Mode im Kontrollraum
Foto: Jeff Moore
4/8
Start Oktoberfest
Foto: Peter Kneffel
5/8
Warten auf den Start des Oktoberfestes
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
6/8
Warten auf den Start des Oktoberfestes
Foto: Peter Kneffel
7/8
Militärschläge in Stadt Gaza
Foto: Leo Correa
8/8