Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250920-930-61661/4

1 / 7
Zwei Elfer zum Dreierpack: Harry Kane schlägt wieder zu
Foto: Uwe Anspach
1/7
TSG 1899 Hoffenheim - Bayern München
Zwei Elfer zum Dreierpack: Harry Kane schlägt wieder zu
Foto: Uwe Anspach
Kunstinstallation im Olivenhain
Foto: Álex Cámara
2/7
Mode im Kontrollraum
Foto: Jeff Moore
3/7
Start Oktoberfest
Foto: Peter Kneffel
4/7
Warten auf den Start des Oktoberfestes
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
5/7
Warten auf den Start des Oktoberfestes
Foto: Peter Kneffel
6/7
Militärschläge in Stadt Gaza
Foto: Leo Correa
7/7