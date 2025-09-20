DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250920-930-61661/11 / 5Palästinenser kämpfen um gespendete Lebensmittel in einer Gemeinschaftsküche in Chan Yunis im südlichen Gazastreifen.Foto: Jehad Alshrafi1/5Palästinenser kämpfen um gespendete Lebensmittel in einer Gemeinschaftsküche in Chan Yunis im südlichen Gazastreifen.Foto: Jehad AlshrafiEin Model trägt ein Design von Hannibal Laguna auf der Fashion Week in Madrid.Foto: Manu Fernandez2/5Die »Disney Destiny« passiert die Friedensbrücke in Weener.Foto: Lars Penning3/5Vertriebene Palästinenser fliehen aus Gaza und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Nuseirat in Richtung des südlichen Gazastreifens.Foto: Abdel Kareem Hana4/5Leo Neugebauer aus Deutschland landet bei der WM in Tokio im Sand.Foto: Michael Kappeler5/5