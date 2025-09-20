Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Palästinenser kämpfen um gespendete Lebensmittel in einer Gemeinschaftsküche in Chan Yunis im südlichen Gazastreifen.
Foto: Jehad Alshrafi
Nahostkonflikt - Gazastreifen
Ein Model trägt ein Design von Hannibal Laguna auf der Fashion Week in Madrid.
Foto: Manu Fernandez
Die »Disney Destiny« passiert die Friedensbrücke in Weener.
Foto: Lars Penning
Vertriebene Palästinenser fliehen aus Gaza und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Nuseirat in Richtung des südlichen Gazastreifens.
Foto: Abdel Kareem Hana
Leo Neugebauer aus Deutschland landet bei der WM in Tokio im Sand.
Foto: Michael Kappeler
