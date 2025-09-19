DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250919-930-56995/61 / 15Noah Lyles aus den USA hat das Finale über 200 Meter bei der Leichtathletik-WM in Tokio gewonnen und damit seinen vierten WM-Titel in Serie auf dieser Strecke gefeiert.Foto: Oliver Weiken1/15Noah Lyles aus den USA hat das Finale über 200 Meter bei der Leichtathletik-WM in Tokio gewonnen und damit seinen vierten WM-Titel in Serie auf dieser Strecke gefeiert.Foto: Oliver WeikenBlatten (Schweiz): Dorf im Wasser – Projekt »Blatten 2030« startet mit dem Wiederaufbau nach Erdrutsch-KatastropheFoto: Laurent Gillieron2/15Paris: Nach Wiederaufbau – Notre-Dame-Türme werden wieder für die Besucher geöffnet.Foto: Yoan Valat3/15Oktoberfest-Vorfreude in München – Riesenrad und St. Paul prägen das FestgeländeFoto: Sven Hoppe4/15London: Verkaufsstart des iPhone 17 lockt Fans in die Regent Street.Foto: James Manning5/15Sarah Engels übernimmt Hauptrolle als Satine im Musical »Moulin Rouge« in Köln.Foto: Rolf Vennenbernd6/15Tokio: Sandrina Sprengel startet bei der Leichtathletik-WM für Deutschland im 100m Hürden-SiebenkampfFoto: Michael Kappeler7/15Berlin-Mitte: Weltkriegsbombe aus der Spree geborgen – keine Gefahr für Anwohner.Foto: Michael Ukas8/15Migranten versuchen von Frankreich aus die gefährliche KanalüberquerungFoto: Gareth Fuller9/15Offshore-Photovoltaik-Kraftwerk mit 1,8 Millionen Kilowatt entsteht vor Chinas KüsteFoto: Yang Shiyao10/15Boston: Ig-Nobelpreis für Ernährung geht an Forscherteam für Pizza-Studie mit EidechsenFoto: Robert F. Bukaty11/15Polizisten stehen Teilnehmern einer Demonstration in Paris gegen Haushaltskürzungen gegenüber, zu der die großen Gewerkschaften aufgerufen haben.Foto: Thibault Camus12/15Palästinenser fliehen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.Foto: Abdel Kareem Hana13/15Bundeskanzler Friedrich Merz wird von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez empfangen.Foto: Kay Nietfeld14/15US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern nach seinem Abflug aus dem Vereinigten Königreich an Bord der Air Force One.Foto: Evan Vucci15/15