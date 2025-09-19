Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Noah Lyles aus den USA hat das Finale über 200 Meter bei der Leichtathletik-WM in Tokio gewonnen und damit seinen vierten WM-Titel in Serie auf dieser Strecke gefeiert.
Foto: Oliver Weiken
Leichtathletik: Weltmeisterschaft
Blatten (Schweiz): Dorf im Wasser – Projekt »Blatten 2030« startet mit dem Wiederaufbau nach Erdrutsch-Katastrophe
Foto: Laurent Gillieron
Paris: Nach Wiederaufbau – Notre-Dame-Türme werden wieder für die Besucher geöffnet.
Foto: Yoan Valat
Oktoberfest-Vorfreude in München – Riesenrad und St. Paul prägen das Festgelände
Foto: Sven Hoppe
London: Verkaufsstart des iPhone 17 lockt Fans in die Regent Street.
Foto: James Manning
Sarah Engels übernimmt Hauptrolle als Satine im Musical »Moulin Rouge« in Köln.
Foto: Rolf Vennenbernd
Tokio: Sandrina Sprengel startet bei der Leichtathletik-WM für Deutschland im 100m Hürden-Siebenkampf
Foto: Michael Kappeler
Berlin-Mitte: Weltkriegsbombe aus der Spree geborgen – keine Gefahr für Anwohner.
Foto: Michael Ukas
Migranten versuchen von Frankreich aus die gefährliche Kanalüberquerung
Foto: Gareth Fuller
Offshore-Photovoltaik-Kraftwerk mit 1,8 Millionen Kilowatt entsteht vor Chinas Küste
Foto: Yang Shiyao
Boston: Ig-Nobelpreis für Ernährung geht an Forscherteam für Pizza-Studie mit Eidechsen
Foto: Robert F. Bukaty
Polizisten stehen Teilnehmern einer Demonstration in Paris gegen Haushaltskürzungen gegenüber, zu der die großen Gewerkschaften aufgerufen haben.
Foto: Thibault Camus
Palästinenser fliehen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.
Foto: Abdel Kareem Hana
Bundeskanzler Friedrich Merz wird von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez empfangen.
Foto: Kay Nietfeld
US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern nach seinem Abflug aus dem Vereinigten Königreich an Bord der Air Force One.
Foto: Evan Vucci
