Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250919-930-56995/3

1 / 11
London: Verkaufsstart des iPhone 17 lockt Fans in die Regent Street.
Foto: James Manning
1/11
iPhone 17 Verkaufsstart
London: Verkaufsstart des iPhone 17 lockt Fans in die Regent Street.
Foto: James Manning
Sarah Engels übernimmt Hauptrolle als Satine im Musical »Moulin Rouge« in Köln.
Foto: Rolf Vennenbernd
2/11
Tokio: Sandrina Sprengel startet bei der Leichtathletik-WM für Deutschland im 100m Hürden-Siebenkampf
Foto: Michael Kappeler
3/11
Berlin-Mitte: Weltkriegsbombe aus der Spree geborgen – keine Gefahr für Anwohner.
Foto: Michael Ukas
4/11
Migranten versuchen von Frankreich aus die gefährliche Kanalüberquerung
Foto: Gareth Fuller
5/11
Offshore-Photovoltaik-Kraftwerk mit 1,8 Millionen Kilowatt entsteht vor Chinas Küste
Foto: Yang Shiyao
6/11
Boston: Ig-Nobelpreis für Ernährung geht an Forscherteam für Pizza-Studie mit Eidechsen
Foto: Robert F. Bukaty
7/11
Polizisten stehen Teilnehmern einer Demonstration in Paris gegen Haushaltskürzungen gegenüber, zu der die großen Gewerkschaften aufgerufen haben.
Foto: Thibault Camus
8/11
Palästinenser fliehen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.
Foto: Abdel Kareem Hana
9/11
Bundeskanzler Friedrich Merz wird von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez empfangen.
Foto: Kay Nietfeld
10/11
US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern nach seinem Abflug aus dem Vereinigten Königreich an Bord der Air Force One.
Foto: Evan Vucci
11/11