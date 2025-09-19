Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250919-930-56995/1

Polizisten stehen Teilnehmern einer Demonstration in Paris gegen Haushaltskürzungen gegenüber, zu der die großen Gewerkschaften aufgerufen haben.
Foto: Thibault Camus
Proteste in Frankreich
Foto: Thibault Camus
Palästinenser fliehen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.
Foto: Abdel Kareem Hana
Bundeskanzler Friedrich Merz wird von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez empfangen.
Foto: Kay Nietfeld
US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern nach seinem Abflug aus dem Vereinigten Königreich an Bord der Air Force One.
Foto: Evan Vucci
