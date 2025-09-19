DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250919-930-56995/11 / 4Polizisten stehen Teilnehmern einer Demonstration in Paris gegen Haushaltskürzungen gegenüber, zu der die großen Gewerkschaften aufgerufen haben.Foto: Thibault Camus1/4Polizisten stehen Teilnehmern einer Demonstration in Paris gegen Haushaltskürzungen gegenüber, zu der die großen Gewerkschaften aufgerufen haben.Foto: Thibault CamusPalästinenser fliehen und tragen ihre Habseligkeiten entlang der Küstenstraße in Richtung des südlichen Gazastreifens.Foto: Abdel Kareem Hana2/4Bundeskanzler Friedrich Merz wird von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez empfangen.Foto: Kay Nietfeld3/4US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern nach seinem Abflug aus dem Vereinigten Königreich an Bord der Air Force One.Foto: Evan Vucci4/4