Bilder des Tages

US-Präsident Donald Trump inspiziert die Ehrengarde während der feierlichen Begrüßung auf Schloss Windsor.
Foto: Jonathan Brady
US-Präsident Trump besucht Großbritannien
Mit schwerer Technik wird auf einem Teilstück der Bahnstrecke Hamburg-Berlin die vor Jahrzehnten eingebaute feste Fahrbahn aus Beton abgebaut.
Foto: Jens Büttner
Leichtathletik: Weltmeisterschaft, 3000m Hindernislauf, Frauen, Finale. Gesa Felicitas Krause aus Deutschland stürzt im Wassergraben.
Foto: Michael Kappeler
Brunftschrei im Wildparadies Tripsdrill: Hirsch macht auf sich aufmerksam
Foto: Bernd Weißbrod
Daumen hoch bei der Generalaudienz von Papst Leo XIV.
Foto: Gregorio Borgia
US-Präsident Trump besucht Großbritannien - Royal-Fan vor Schloss Windsor
Foto: Alberto Pezzali
Generaldebatte zum Haushalt 2025 im Bundestag - Weidel und Kanzler Merz
Foto: Kay Nietfeld
Spaziergänger sind nach Sonnenuntergang am Strand von Warnemünde an der Ostsee unterwegs.
Foto: Jens Büttner
Dortmunds Ramy Bensebaini reagiert nach dem Spiel in der Champions League gegen Juventus Turin.
Foto: Marco Alpozzi
Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in Richtung Süden.
Foto: Abdel Kareem Hana
