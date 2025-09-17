DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250917-930-47465/71 / 10US-Präsident Donald Trump inspiziert die Ehrengarde während der feierlichen Begrüßung auf Schloss Windsor.Foto: Jonathan Brady1/10US-Präsident Donald Trump inspiziert die Ehrengarde während der feierlichen Begrüßung auf Schloss Windsor.Foto: Jonathan BradyMit schwerer Technik wird auf einem Teilstück der Bahnstrecke Hamburg-Berlin die vor Jahrzehnten eingebaute feste Fahrbahn aus Beton abgebaut.Foto: Jens Büttner2/10Leichtathletik: Weltmeisterschaft, 3000m Hindernislauf, Frauen, Finale. Gesa Felicitas Krause aus Deutschland stürzt im Wassergraben.Foto: Michael Kappeler3/10Brunftschrei im Wildparadies Tripsdrill: Hirsch macht auf sich aufmerksamFoto: Bernd Weißbrod4/10Daumen hoch bei der Generalaudienz von Papst Leo XIV.Foto: Gregorio Borgia5/10US-Präsident Trump besucht Großbritannien - Royal-Fan vor Schloss WindsorFoto: Alberto Pezzali6/10Generaldebatte zum Haushalt 2025 im Bundestag - Weidel und Kanzler MerzFoto: Kay Nietfeld7/10Spaziergänger sind nach Sonnenuntergang am Strand von Warnemünde an der Ostsee unterwegs.Foto: Jens Büttner8/10Dortmunds Ramy Bensebaini reagiert nach dem Spiel in der Champions League gegen Juventus Turin.Foto: Marco Alpozzi9/10Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in Richtung Süden.Foto: Abdel Kareem Hana10/10