DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250917-930-47465/61 / 9US-Präsident Trump und König Charles: Kutschenfahrt nach WindsorFoto: Jordan Pettitt1/9US-Präsident Trump und König Charles: Kutschenfahrt nach WindsorFoto: Jordan PettittBrunftschrei im Wildparadies Tripsdrill: Hirsch macht auf sich aufmerksamFoto: Bernd Weißbrod2/9Daumen hoch bei der Generalaudienz von Papst Leo XIV.Foto: Gregorio Borgia3/9US-Präsident Trump besucht Großbritannien - Royal-Fan vor Schloss WindsorFoto: Alberto Pezzali4/9Generaldebatte zum Haushalt 2025 im Bundestag - Weidel und Kanzler MerzFoto: Kay Nietfeld5/9Spaziergänger sind nach Sonnenuntergang am Strand von Warnemünde an der Ostsee unterwegs.Foto: Jens Büttner6/9Eine Artistin bei der Akrobatikvorstellung »Komín« zu Beginn der 13. Ausgaben des internationalen Festivals für zeitgenössischen Zirkus Fun Fatale in Tschechien.Foto: Pavlíèek Luboš7/9Dortmunds Ramy Bensebaini reagiert nach dem Spiel in der Champions League gegen Juventus Turin.Foto: Marco Alpozzi8/9Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in Richtung Süden.Foto: Abdel Kareem Hana9/9