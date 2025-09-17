Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Daumen hoch bei der Generalaudienz von Papst Leo XIV.
Foto: Gregorio Borgia
US-Präsident Trump besucht Großbritannien - Royal-Fan vor Schloss Windsor
Foto: Alberto Pezzali
Generaldebatte zum Haushalt 2025 im Bundestag - Weidel und Kanzler Merz
Foto: Kay Nietfeld
Spaziergänger sind nach Sonnenuntergang am Strand von Warnemünde an der Ostsee unterwegs.
Foto: Jens Büttner
Eine Artistin bei der Akrobatikvorstellung »Komín« zu Beginn der 13. Ausgaben des internationalen Festivals für zeitgenössischen Zirkus Fun Fatale in Tschechien.
Foto: Pavlíèek Luboš
Dortmunds Ramy Bensebaini reagiert nach dem Spiel in der Champions League gegen Juventus Turin.
Foto: Marco Alpozzi
Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in Richtung Süden.
Foto: Abdel Kareem Hana
