Daumen hoch bei der Generalaudienz von Papst Leo XIV.Foto: Gregorio Borgia1/7Daumen hoch bei der Generalaudienz von Papst Leo XIV.Foto: Gregorio BorgiaUS-Präsident Trump besucht Großbritannien - Royal-Fan vor Schloss WindsorFoto: Alberto Pezzali2/7Generaldebatte zum Haushalt 2025 im Bundestag - Weidel und Kanzler MerzFoto: Kay Nietfeld3/7Spaziergänger sind nach Sonnenuntergang am Strand von Warnemünde an der Ostsee unterwegs.Foto: Jens Büttner4/7Eine Artistin bei der Akrobatikvorstellung »Komín« zu Beginn der 13. Ausgaben des internationalen Festivals für zeitgenössischen Zirkus Fun Fatale in Tschechien.Foto: Pavlíèek Luboš5/7Dortmunds Ramy Bensebaini reagiert nach dem Spiel in der Champions League gegen Juventus Turin.Foto: Marco Alpozzi6/7Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in Richtung Süden.Foto: Abdel Kareem Hana