Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:250917-930-47465/3

1 / 6
US-Präsident Trump besucht Großbritannien - Royal-Fan vor Schloss Windsor
Foto: Alberto Pezzali
1/6
US-Präsident Trump besucht Großbritannien
US-Präsident Trump besucht Großbritannien - Royal-Fan vor Schloss Windsor
Foto: Alberto Pezzali
Generaldebatte zum Haushalt 2025 im Bundestag - Weidel und Kanzler Merz
Foto: Kay Nietfeld
2/6
Spaziergänger sind nach Sonnenuntergang am Strand von Warnemünde an der Ostsee unterwegs.
Foto: Jens Büttner
3/6
Eine Artistin bei der Akrobatikvorstellung »Komín« zu Beginn der 13. Ausgaben des internationalen Festivals für zeitgenössischen Zirkus Fun Fatale in Tschechien.
Foto: Pavlíèek Luboš
4/6
Dortmunds Ramy Bensebaini reagiert nach dem Spiel in der Champions League gegen Juventus Turin.
Foto: Marco Alpozzi
5/6
Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in Richtung Süden.
Foto: Abdel Kareem Hana
6/6