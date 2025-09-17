DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250917-930-47465/31 / 6US-Präsident Trump besucht Großbritannien - Royal-Fan vor Schloss WindsorFoto: Alberto Pezzali1/6US-Präsident Trump besucht Großbritannien - Royal-Fan vor Schloss WindsorFoto: Alberto PezzaliGeneraldebatte zum Haushalt 2025 im Bundestag - Weidel und Kanzler MerzFoto: Kay Nietfeld2/6Spaziergänger sind nach Sonnenuntergang am Strand von Warnemünde an der Ostsee unterwegs.Foto: Jens Büttner3/6Eine Artistin bei der Akrobatikvorstellung »Komín« zu Beginn der 13. Ausgaben des internationalen Festivals für zeitgenössischen Zirkus Fun Fatale in Tschechien.Foto: Pavlíèek Luboš4/6Dortmunds Ramy Bensebaini reagiert nach dem Spiel in der Champions League gegen Juventus Turin.Foto: Marco Alpozzi5/6Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in Richtung Süden.Foto: Abdel Kareem Hana6/6