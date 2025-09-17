DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250917-930-47465/11 / 4Spaziergänger sind nach Sonnenuntergang am Strand von Warnemünde an der Ostsee unterwegs.Foto: Jens Büttner1/4Spaziergänger sind nach Sonnenuntergang am Strand von Warnemünde an der Ostsee unterwegs.Foto: Jens BüttnerEine Artistin bei der Akrobatikvorstellung »Komín« zu Beginn der 13. Ausgaben des internationalen Festivals für zeitgenössischen Zirkus Fun Fatale in Tschechien.Foto: Pavlíèek Luboš2/4Dortmunds Ramy Bensebaini reagiert nach dem Spiel in der Champions League gegen Juventus Turin.Foto: Marco Alpozzi3/4Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in Richtung Süden.Foto: Abdel Kareem Hana4/4